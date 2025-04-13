Son dakika | Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Öcalan'ın silah bırakma çağrısı uygulansın!

Son dakika haberine göre, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "Öcalan'ın PKK'nın silah bırakma çağrısının uygulanmasının altı çizilmiştir" denildi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre; Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısına ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Toplantıda Irak Başbakanı Sudani'nin Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi dördüncü toplantısının icra edileceği 8 Mayıs'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin önemi vurgulandı.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın çok yoğun ve olumlu geçtiğini belirterek, iki dost ülke arasındaki stratejik konuların ele alındığını belirtti. Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın yoğun ve güzel geçtiğini belirten Fidan, "Oldukça olumlu geçti. İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık." ifadelerini kullandı. Fidan, bu güvenlik mekanizmasının, iki ülke arasında gittikçe daha da kurumsallaşan bir platform olduğuna işaret ederek, platformun iki ülkenin profesyonelliğini yansıttığını dile getirdi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. Irak hükümetini temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet katıldı.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI UYGULANSIN"

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısına ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi.