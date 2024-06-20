Terörün kökü kuruyana kadar devam! MSB duyurdu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:50
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyuruldu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler eyer verildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com