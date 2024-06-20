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Terörün kökü kuruyana kadar devam! MSB duyurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:50

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyuruldu. 

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler eyer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: tgrthaber.com
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