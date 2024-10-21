Tesadüf mü, planlı mı? TRT'den gündem olan kıyafet detayı

21 Ekim 2024 13:00 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:12

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi TRT Haber spikeri tarafından "vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" şeklinde verildi. Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerdeki kıyafet detayı ise dikkat çekti.

FETÖ elebaşının ölümünün ardından Defne Joy Foster akıllara geldi! Ne zaman, nasıl öldü?

FETÖ elebaşının ölümünün ardından Defne Joy Foster akıllara geldi! Ne zaman, nasıl öldü?

FETÖ'ye yakın internet siteleri elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı bulunan elebaşının ölüm haberi istihbarat kaynaklarından da doğrulandı. Fetullah Gülen'in ölüm haberi gündeme otururken TRT spikerinin sözleri kadar seçtiği kıyafetleri de dikkat çekti.

"İYİ BİLMEZDİK"

TRT Haber ekranlarından Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verildi.

MESAJ MI VERİLDİ?

Spikerin sözleri kadar giydikleri de gündem oldu. 15 Temmuz günü TRT ekranında FETÖ'nün 'darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş'ın takım elbisesinin birebir aynısını giyen spiker sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar "Tesadüf mü, planlı mı?" sorularını sordu.