Tezkere kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararında, İsrail'in hukuk tanımazlığının bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdiğine dikkati çekildi.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımın, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınmasının, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İSRAİL SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

"Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir."

Kararda, bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece, hem bölgede hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceğinin aşikar olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. Suriye'deki barış ve istikrarın, bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini; tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz.

"BÖLGEDE BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 16 Temmuz 2025 tarihli 109'uncu birleşiminde kabul edilmiştir."

https://x.com/tcresmi_gazete/status/1945599744929157351