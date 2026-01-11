TFTR’den Ankara’ya stratejik çıkarma

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR) Yönetim Kurulu, rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşmak üzere Ankara’da stratejik ziyaretlerde bulundu.

TFTR heyeti, Anıtkabir ziyaretiyle programına başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı.

Heyet, TBMM’de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile bir araya gelerek Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanının sahadaki ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

“REHABİLİTASYON GÜÇLENİRSE SAĞLIK TURİZMİ DERİNLEŞİR”

TFTR yönetimi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek rehabilitasyonun sağlık sistemi içindeki stratejik rolünü, hasta erişimini, multidisipliner yaklaşımın güçlendirilmesini ve FTR’nin sağlık turizmindeki yükselen potansiyelini ele aldı. TFTR yönetimi, rehabilitasyonun güçlenmesi ile sağlık turizminin güçleneceği mesajını paylaştı.

Heyet ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu ile de rehabilitasyon hizmetlerinin gelişim perspektifini ele aldı.

“REHABİLİTASYON GÜÇLENİRSE, SAĞLIK SİSTEMİ KAZANIR”

TFTR Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, sadece tedavi değil; bireyin günlük yaşama katılımını ve işlevselliğini artıran bütüncül bir sağlık hizmetidir. Rehabilitasyonun güçlendirilmesi, hasta erişimini artırır; multidisipliner yaklaşımı yaygınlaştırır ve hizmet standartlarını yükseltir.” dedi.

Erdem, TFTR’nin bilimsel yaklaşım ve kamu yararı temelinde kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.