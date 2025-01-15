THY duyurdu: Suriye seferleri başlıyor!
Suriye'de yeni yönetiminin şekillenmesiyle birlikte yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 3 sefer ile Şam seferlerine başlayacaklarının müjdesini verdi. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak'ta Şam seferlerine başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'ye uçak seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, Sezai Karakoç'un şiirine atıfta bulundu.
HAFTADA 3 SEFER OLACAK
"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" mısralarıyla paylaşımda bulunan Ekşi, "Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
23 Ocak'ta başlayacak uçuşlar haftada 3 sefer olacak şeklinde planlandı.
THY'nin İstanbul'dan Libya'nın ikinci kenti Bingazi'ye olan seferleri de 10 yıl sonra tekrar başlamıştı.