Tgrt Haber
Haberler>Gündem>THY duyurdu: Suriye seferleri başlıyor!

THY duyurdu: Suriye seferleri başlıyor!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 22:58 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:17

Suriye'de yeni yönetiminin şekillenmesiyle birlikte yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 3 sefer ile Şam seferlerine başlayacaklarının müjdesini verdi. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak'ta Şam​ seferlerine başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye​'ye uçak seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, Sezai Karakoç'un şiirine atıfta bulundu.

THY'nin Şam seferleri başlıyor

HAFTADA 3 SEFER OLACAK

"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" mısralarıyla paylaşımda bulunan Ekşi, "Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü  başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

23 Ocak'ta başlayacak uçuşlar haftada 3 sefer olacak şeklinde planlandı.

THY'nin İstanbul'dan Libya'nın ikinci kenti Bingazi'ye olan seferleri de 10 yıl sonra tekrar başlamıştı. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
suriyeşam

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...