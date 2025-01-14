THY'den 10 yıl sonra bir ilk! O kente uçuşlar yeniden başladı

14 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:21

Türk Hava Yolları (THY), bugün Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine yeniden başladı. Böylece 10 yıl aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferler başlamış oldu. İstanbul-Bingazi hattında haftada 3 sefer yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Libya​'nın Bingazi​ şehrine yönelik seferlerine bugün yeniden başladığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş​ mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu sayısının geçen yıl sonunda 236 milyonu aştığını, sayının bu yıl 250 milyonun üstüne çıkmasını öngördüklerini bildirdi.

HAFTADA 3 SEFER YAPILACAK

Bakan Uraloğlu​, Aralık 2024 itibariyle dış hatlardaki uçuş noktası sayısını 349'a çıkardıklarını belirterek "THY, tarihi bağlarımızın olduğu Libya'nın Trablus seferlerine devam ediyor" dedi.

Uraloğlu, şunları kaydetti: "THY'miz Libya'nın Bingazi şehrine seferlerine de bugün itibarıyla tekrar başladı. Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız. THY, Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başlamıştı ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınıncaya kadar olan dönemde düzenli seferler gerçekleştirmişti. 10 yıldır aktif uçuş yapılmayan Bingazi seferleri aradan geçen sürenin ardından tekrar başlamış oldu."