THY, İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası sefer iptallerini uzattı! 

28 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:48

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı saldırılar sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmüş ve kente saldırılarını gün boyu devam ettirmişti. Taraflar arasında gerilim tırmanışa geçerken THY 30 Eylül'e kadar iptal ettikleri Beyrut seferlerini 6 Ekim'e kadar uzattıklarını bildirdi.

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İsrail ile Hizbullah​ arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor. İsrail, Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'a yönelik hava operasyonları gerçekleştirdi. Saldırıların yankıları şehrin her noktasından duyulurken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü bildirildi. Türk Hava Yolları (THY) Beyrut uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Dünyanın dört bir yanından saldırılar sonrası Beyrut'a uçuş iptalleri gelirken THY de 30 Eylül’e kadar olan sefer iptallerini 6 Ekim tarihine kadar uzattı. Pegasus Hava Yolları da 8 Ekim’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırılarına devam ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah​'ın öldürüldüğü bildirildi, Hizbullah bu haberi doğruladı. İsrail ordusu, Nasrallah'ın ölümünün ardından Lübnan'da geniş çaplı bir kara harekâtı başlatmayı planlıyor.

Saldırılarda 140'tan fazla hedef vurulurken, birçok Lübnanlı geceyi sokakta geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Irak'ta Nasrallah'ın ölümü nedeniyle üç günlük yas ilan edildi.