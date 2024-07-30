Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 23:09
İsrail&#039;in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah komutanının hedef alındığı hava saldırısı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Beyrut seferlerini iptal etti. 

İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda 3 roket kullanılırken 8 katlı boş bina hedef alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ı vurmak isteyen İsrail hedefine ulaşamadı. 

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ! 

Akşam saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Beyrut seferlerini iptal etti. 

THY'den beklenen adım geldi! Seferler iptal edildi  - 1. Resim

Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. 

Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut’a yapacağı seferi de iptal etti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...