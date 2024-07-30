İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 23:09
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah komutanının hedef alındığı hava saldırısı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Beyrut seferlerini iptal etti.
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda 3 roket kullanılırken 8 katlı boş bina hedef alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ı vurmak isteyen İsrail hedefine ulaşamadı.
THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ!
Akşam saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Beyrut seferlerini iptal etti.
Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut’a yapacağı seferi de iptal etti.
Kaynak: tgrthaber.com