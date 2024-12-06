THY'den sefer iptali açıklaması! Hava koşulları etkili oldu

06 Aralık 2024 20:08 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:15

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e bu akşam ve yarın gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, son günlerde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımında ciddi aksaklıklarla karşı karşıya. Bölgedeki uçuşların güvenli şekilde gerçekleştirilmesini güçleştirirken, Türk Hava Yolları da bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

KARŞILIKLI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ!

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Bişkek’teki olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan TK-346 İstanbul-Bişkek ve TK-347 Bişkek-İstanbul uçuşları iptal edildi. Ayrıca, 7 Aralık tarihindeki TK-344 İstanbul-Bişkek ve TK-345 Bişkek-İstanbul uçuşları da aynı gerekçeyle iptal edildi.

THY personelleri yolcuların mağduriyet yaşamaması adına gerekli bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin yapılacağı ifade edilirken, hava koşullarının düzelmesiyle seferlerin yeniden planlanacağı belirtildi.