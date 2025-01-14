Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti! 4 ürün piyasadan toplatılıyor

14 Ocak 2025 12:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:43

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan ürünleri tek tek ifşa etmeye devam ederken bir yandan Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin yer aldığı 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte o ürünler...

Halkın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bu doğrultuda bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile​ yapan firma ve ürünlerini açıkladığı bilinirken vatandaşlar da o listeleri dikkatle takip ediyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı​ da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.

TEK TEK İFŞA OLUYORLAR

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri markalarına kadar tek tek ifşa ediyor. O ürünlerin hem satışı yasaklanıyor hem de söz konusu ürünler piyasadan toplatılıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık tarafından yapılan son duyuruya göre 2 oyuncak için piyasadan toplatma kararı alındı. Bunlardan biri "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, diğeri de "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürün için de piyasaya arz yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.



Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde de "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı almıştı.