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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:03

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik refahını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık yılın 9 ayında 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünü denetleyerek 2,6 milyar lira idari para cezası verdi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:03

’ndan yapılan yazılı açıklamada, yılın ocak-eylül dönemindeki piyasa denetim bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

HABERİN ÖZETİ

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen piyasa denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Yılın ilk 9 ayında bakanlık birimlerince 360 bin 578 firma ve yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi.
İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde fahiş fiyat nedeniyle 399,5 milyon lira ceza kesildi.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, aykırı eylemlerde bulunan 1498 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 984 milyon lira idari para cezası verdi.
Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde denetlenen firmalardan 52 bin 786'sına 917,6 milyon lira para cezası uygulandı.
Rekabet Kurumu ise bu yılın 9 ayında 255 firmaya 20,5 milyar lira idari para cezası kesti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

Vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesini olumsuz etkileyebilecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından gereken çalışmalar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

9 AYDA 44 MİLYON 12 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Bakanlık birimlerince yapılan denetimler sonucunda yılın 9 ayında 360 bin 578 firma ve yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Buna göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye 724,7 milyon lira idari para cezası verildi.

 

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Genel Müdürlüğün denetimlerinde, fahiş fiyat nedeniyle 399,5 milyon lira, otomotiv sektörüne 145,1 milyon lira, emlak sektörüne 45,6 milyon lira, kuyum sektörüne de 13,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı da yaklaşık 115 milyon lira oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

PİYASA DENETİMİ İLE TÜKETİCİ KORUNDU

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de tüketicilerin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği alanlarında denetim yapıldı.

Bu kapsamda 9 ayda 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1498 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 984 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı da 735,3 milyon lira ceza uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere de 16,7 milyon lira idari para cezası verildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla da söz konusu dönemde 81 ilde 259 bin 774 firma denetlenirken, 52 bin 786'sına 917,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

 

Ticaret Bakanlığı'ndan dev denetim bilançosu: 9 ayda 2,6 milyar lira ceza kestiler

REKABET KURUMU 227 FİRMAYA 13,2 MİLYAR TL CEZA UYGULADI

Öte yandan, tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, bu yılın 9 ayında da iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar lira idari para cezası verildi.

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#Rekabet Kurumu
#Ticaret Bakanlığı
#otomotiv sektörü
#İç Ticaret Genel Müdürlüğü
#Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
#Gündem
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