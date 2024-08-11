TikTok kapanmasın diye gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalvardı! "Zalime boyun eğmediysek TikTok sayesinde"

11 Ağustos 2024 12:23 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:25

Geçtiğimiz hafta BTK kararıyla Instagram'a erişim yasağı getirildi. Dün akşam saatlerinde erişime açılan Instagram'ın ardından TikTok için de erişim engeli getirileceği iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan 'TikTok yasaklanacak' haberleri de kullanıcıları endişelendirdi. TikTok'ta paylaşım yapan kadının sözleri şaşkına çevirdi. Hüngür hüngür ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kullanıcı, TikTok'un kapanmaması için adeta yalvardı.

"TİKTOK GELDİ, HUZUR GELDİ"

TikTok kapatılırsa aç kalacaklarını söyleyen kadının "TikTok’u kapatırsanız bir garibanların hali ne olur? Lütfen kapatmayın. TikTok'u kapatırsanız aç kalırız. TikTok geldi, huzur geldi. TikTok geldi, evimize ekmek girdi. Zalime boyun eğmediysek TikTok sayesinde." sözleri şoke etti.