TOGG sedan modelinde sürpriz gelişme! Gecikme sebebi ortaya çıktı

TOGG’un merakla sedan modeli T10F, ilk kez 2024 yılı başında CES fuarında tanıtılmış, 600 km’ye varan menzili ve şık fastback tasarımıyla büyük ilgi toplamıştı. T10F modelinin yaz aylarında satışa sunulması beklenirken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumun, aracın batarya tedarikinde yaşanan stratejik planlamalarla ilişkili olabileceğini, sedan modelin yeni bir sürprizle vitrine çıkabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

HEDEF YERLİ BATARYA!

TOGG ve Farasis iş birliğiyle kurulan Siro Temiz Enerji, batarya modül ve paket üretimine 2023 yılında Gebze’de başladı. Bu üretim sayesinde T10X modelinin yerlilik oranı %51’den %72’ye yükseldi. Ancak tam anlamıyla "yerli batarya" için kritik adım olan hücre üretiminin başlaması için Gemlik’teki fabrikanın tamamlanması bekleniyor. Siro’nun 2024 sonunda ilk fazını tamamlamayı, 2026 yılında ise hücre üretimine geçmeyi hedeflediği biliniyor. Bu süreç tamamlandığında TOGG modellerinin batarya hücreleri de Türkiye'de üretilecek ve yerlilik oranı %90'ın üzerine çıkabilecek.

HEDEF TAKVİMLERİ ÇOK YAKIN

Ancak bu geçiş süreci tamamlanmadan, T10F’in kısmen yerli yani Türkiye’de üretilen modül ve paketlerden oluşan batarya sistemleriyle piyasaya sürülmesi olası görünüyor. T10F’nin gecikmesinin arkasında üretim takvimine dair teknik planlamalar olduğu düşünülse de, yerli batarya hücresi ile sedan modelin vitrine çıkması büyük bir sürpriz olabilir. Bu iddiaların gerçeklik payı arttıran en belirgin unsur ise yerli batarya hücrelerinin üretim planlamasının, sedan modelin lansmanı ile birbirlerine çok yakın olması olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ BİR ORTAKLIK

Söz konusu iddialarla ilgili Tgrthaber.com’un sorularını cevaplayan Türkiye Gazetesi otomotiv editörü Ali Çelik, Farasis’in küresel ölçekte en önemli batarya üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek; “Eylül 2021’de kurulan Siro’nun operasyonları için Togg ve Farasis Energy’nin %50-50 net ortaklıklı bir marka olduğunu biliyoruz. Şirket kurulur kurulmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Proje Bazlı Devlet Yardımı’ desteği aldı. Bu karar sonrası Siro’ya Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanında 607 bin metrekarelik arazi tahsis edildi.

Ardından Gebze’de yer alan Batarya Geliştirme Merkezi’nde modül ve paket üretimi için çalışmalara başlayan Siro, eş zamanlı olarak Gemlik’teki seri üretim hatlarının kurulumu devreye aldı ve Ağustos 2022’de batarya prototip testleri ardından özel batarya homologasyonunu tamamladı.

Ocak 2023’te T10X modeli için Farasis Energy’nin en son teknolojisine sahip Li-Ion NMC batarya modülü ve paketlerinin üretimi başladı. Sıradaki hedef ise batarya hücrelerinin yani bataryanın kalbinin yerli üretimi. Bunun için işaret edilen tarih ise 2026” ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONUNDAN SAVUNMA SANAYİSİNE

Bu sayede Siro’nun entegre bir enerji depolama üreticisi haline geleceğini sözlerine ekleyen Çelik; “Siro sadece TOGG’a üretim yapmakla kalmayacak, küresel ölçekte tüm elektrikli araçlar üreticileri Siro için potansiyel bir müşteri demek. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş bir toplantıda bu konuyu detaylı bir şekilde ele almıştı. Daha şimdiden anlaşma yaptıkları birçok firma olduğunu ve ticari gizlilik şartları dolayısıyla açıklanmadığını biliyoruz. Öte yandan Siro sadece elektrikli araçlar değil, bataryaya ihtiyaç duyan diz üstü bilgisayarlardan tutun da cep telefonlarından, sahra telsizlerine hatta savunma sanayisinde drone sistemlerinden, insansız deniz araçlarına kadar bataryaya ihtiyaç duyulan her alanda yerli üretim ve yazılım noktasında yer alacak” dedi.

MERCEDES’İN BATARYASI DA FARASİS

TOGG ile ortaklık kuran Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayılan Farasis, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 5 binden fazla çalışanıyla batarya konusunda önemli bir üretici haline geldi. Avrupa'da %100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biri olan şirket, 2010-2015 yılları arasında ABD ve Avrupa'ya elektrikli motosikletler, yardımcı güç üniteleri, forkliftler ve özel araç çözümleri ile gündeme geldi. 2015'te Çin’in önde gelen OEM’lerinden BAIC ile çalışmaya başlayan Farasis, 2018-2019'da elektrikli araçlar konusunda öncü Çinli otomotiv üreticileri ve Daimler (Mercedes-Benz) ile bir dizi elektrikli araç bataryası çözümleri üzerine üretim ortaklığı imzaladı. Son olarak katı hal bataryalar konusunda önemli bir adın atan Farasis Energy, Mercedes-Benz ile birlikte 2025 yılı sonunda pilot üretime başlayacak.

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti. 2025 yılının 3.çeyreğinde satışa başlayacak olan Sedan modelini ise; 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde TOGG kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

T10F, uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak. Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’in kontrolünde ilerleyebilecek.

Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.