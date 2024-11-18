TOGG'u taksi yapmak istedi, mağdur oldu! "Usta kabloyu takacak yeri bulamadı"

18 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:21

Bolu'da yaşayan Ahmet Üremiş, satın aldığı TOGG T10X aracını taksi yapmak istedi ancak önüne çıkan 'taksimetre' engeli nedeniyle mağdur oldu. TOGG'a taksimetre bağlatamayan Üremiş, sorunun çözümü için yetkili servisten gelecek cevabı bekliyor.

Bolu​'da 30 yıldır taksicilik yapan Ahmet Üremiş, TOGG​ T10X​ satın aldı. TOGG ile kentte ilk taksi​ hizmetini sunmayı hedefleyen Üremiş, gerekli muayenelerini tamamladı ve ekim ayında aracını sarıya boyatarak taksiye dönüştürme sürecine başladı. Ancak Üremiş, araca taksimetre bağlatamadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

"TAKSİMETREYİ BAĞLAYACAK USTA KABLOYU BULAMADI"

Taksimetre bağlantısını yapmak için başvurduğu servisin bu işlemi gerçekleştirememesi üzerine firmayı aradığını, ancak geri dönüş alamadığını belirten Üremiş, "Taksimetreyi bağlayacak usta kabloyu bulamadı, bu yüzden taksimetre bağlanamadı. Bunun üzerine firmayı aradım, müşteri servisi durumu üst kademeye iletti, ancak bir aydır bana hiçbir geri dönüş yapılmadı. Sorunum hala çözülmedi" dedi.

"EN AZ 100 KEZ ÇAĞRI BIRAKTIM AMA BANA DÖNÜŞ YAPILMADI"

Vatandaşlara hizmet vermek için çok heyecanlı olduğunu, ancak yaşadığı sorunu bir türlü çözemediklerini belirten Üremiş, "Türkiye'de ilk olan bu araç ve taksi ile yol alamadık. TOGG'u büyük bir heyecanla satın aldık. Sadece taksimetrenin bağlatılmasını istiyorum, müşterilere hizmet vermek istiyorum. Başka bir beklentim ya da art niyetim yok. TOGG müşteri hizmetlerinden aranmadım, 'Sorunun nedir?' diye sorulmadı. En az 100 kez çağrı bıraktım ama bana dönüş yapılmadı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR ARACIN NE ZAMAN TAKSİYE ÇIKACAĞINI SORUYOR"

TOGG'un taksiye dönüşüm fikrinin vatandaşlar tarafından da beğenildiğine dikkat çeken Üremiş, "Müşteri memnuniyetinin iyi olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum da sadece bu araçla taksicilik yapamıyorum. Vatandaşlar aracın ne zaman taksiye çıkacağını soruyor. Arabamdan da çok memnunum, bir sorunum yok. Tek sorunum taksimetre" diye konuştu.