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Tokat’ta asansör boşluğu faciası: 2 işçiden 1’i öldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 21:09 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 21:10
Tokat’ta asansör boşluğu faciası: 2 işçiden 1’i öldü!

Tokat'ta asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat​'ta çalıştıkları inşaatta asansör boşluğuna düşen 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı. İddiaya göre, inşaatta çalışan 30 yaşındaki Osman Karaca ve 32 yaşındaki Ali Talha Sağlam, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali Talha Sağlam ise Zile Devlet Hastanesi'ne yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

 TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cemiyet21 Eylül 2024 21:15

Böyle haberler gerçekten üzücü ya, can kaybına uğramak hiç kimsenin istemeyeceği bir durum

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