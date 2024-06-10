Tokat'ta feci kaza! Ters dönen araçtan sağ kurtuldular
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:12
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan kazada virajı alamayan araç ters döndü. Hurdaya dönen araçtan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Tokat'ta Rüştü Ünal yönetimindeki otomobil, Karacaören köyündeki hemzemin geçitten geçerken hızla viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya uçan araç kazanın etkisiyle ters döndü. Araçta bulunan S.Ü ve A. Ü. hafif yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Ünal tedbir amacıyla buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı