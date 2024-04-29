Tokat’ta feci motosiklet kazası: 1 ölü!

29 Nisan 2024 20:25 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 20:29

Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Keçeci istikametinden Erbaa ilçe merkezine giden Alper Şahin (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Sefer K. yönetimindeki 60 M 5204 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin’in cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü Sefer K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.