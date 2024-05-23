Tokat'taki bağ evindeki patlamada bir kişi hayatını kaybetti

23 May 2024 07:41 - Güncelleme : 23 May 2024 07:45

Tokat'ta meydana gelen dehşete düşüren olayda Ahmet Karaçoban ile oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarma komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti.

SANDIK İÇİNDEKİ PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

İhbar üzerine jandarma ekipleri, belirtilen adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, bağ evi sahibi Ahmet Karaçoban ve oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası aralarında eşiyle yasak ilişki yaşadığı için husumet bulunan İsmail G. ve ona yardım ettiği düşünülen Turgay Ö. şüpheli olarak yakalanarak adliyeye çıkarılmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede iddiaları reddetmişti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.