SON DAKİKA!
Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı! Bunu yaparsanız başvurunuz iptal olur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi'nin 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin bilgilendirici bir video paylaştı. Kurum yaptığı açıklamada, dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
08:46
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
09:14

'nin 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın 'ne başvurular bugün başlıyor. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği başvurulara ilişkin Bakan Kurum NSosyal platformunda bir video paylaştı. Kurum "Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" diyerek dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı! Bunu yaparsanız başvurunuz iptal olur

BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE OLACAK

Paylaşıma göre başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak.

Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapılacak.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı! Bunu yaparsanız başvurunuz iptal olur

BUNU YAPMAZSANIZ BAŞVURU İPTAL OLUR

Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı! Bunu yaparsanız başvurunuz iptal olur

SON GÜNLERE DİKKAT

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

#başvuru
#e-devlet
#toki
#başvuru tarihi
#konut projesi
#Yüz Yılın Konutları
#Gündem
