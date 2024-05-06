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Topladıklarına pişman oldular! 775 bin lira ceza kesildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 12:03 - Güncelleme : 06 May 2024 12:07
Topladıklarına pişman oldular! 775 bin lira ceza kesildi

Elazığ’da salep bitkisi toplayan 2 kişiye 775 bin lira idari para cezası kesildi.

Elazığ’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 2 kişi tespit edildi.

Topladıklarına pişman oldular! 775 bin lira ceza kesildi - 1. Resim

Yapılan çalışmada topladıkları 30 kilogram salep bitkisine el konuldu.

Salep bitkisi, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 775 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.

Topladıklarına pişman oldular! 775 bin lira ceza kesildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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