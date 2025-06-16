Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Toplu ulaşıma yüzde 33'lük zam! Üniversite öğrencileri tepki gösterdi

Bolu’da toplu ulaşıma yapılan zam, üniversite öğrencilerini sokağa döktü. Öğrenciler, artan otobüs bilet fiyatlarına tepki göstermek için belediyeye yürüyüp sloganlarla protesto etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toplu ulaşıma yüzde 33'lük zam! Üniversite öğrencileri tepki gösterdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 19:22

Bolu Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 33’lük zammın ardından, üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, İzzet Baysal Caddesi’nde bir araya gelerek belediye binasına kadar yürüyüş düzenledi.

Toplu ulaşıma yüzde 33'lük zam! Üniversite öğrencileri tepki gösterdi

“Zam değil, hizmet istiyoruz” sloganları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, ulaşım ücretlerindeki artışın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Protesto boyunca polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, grup adına yapılan açıklamada, “Ulaşım gibi temel ihtiyaçlar artık lüks haline getiriliyor. Bu karar geri çekilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Toplu ulaşıma yüzde 33'lük zam! Üniversite öğrencileri tepki gösterdi

Bolu Belediyesi tarafından alınan zam kararı doğrultusunda, şehir içi otobüs ücretleri öğrenciler için 18 TL’den 24 TL’ye, sivil yolcular için ise 25 TL’den 34 TL’ye yükseltildi. Öğrenciler, bu artışın bütçelerini zorladığını ve eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir ilimizde ormanlara giriş yasağı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.