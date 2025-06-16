Toplu ulaşıma yüzde 33'lük zam! Üniversite öğrencileri tepki gösterdi

Bolu’da toplu ulaşıma yapılan zam, üniversite öğrencilerini sokağa döktü. Öğrenciler, artan otobüs bilet fiyatlarına tepki göstermek için belediyeye yürüyüp sloganlarla protesto etti.

Bolu Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 33’lük zammın ardından, üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, İzzet Baysal Caddesi’nde bir araya gelerek belediye binasına kadar yürüyüş düzenledi.

“Zam değil, hizmet istiyoruz” sloganları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, ulaşım ücretlerindeki artışın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Protesto boyunca polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, grup adına yapılan açıklamada, “Ulaşım gibi temel ihtiyaçlar artık lüks haline getiriliyor. Bu karar geri çekilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Bolu Belediyesi tarafından alınan zam kararı doğrultusunda, şehir içi otobüs ücretleri öğrenciler için 18 TL’den 24 TL’ye, sivil yolcular için ise 25 TL’den 34 TL’ye yükseltildi. Öğrenciler, bu artışın bütçelerini zorladığını ve eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.