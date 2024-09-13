Toprağa gizlenirken buldu, görünce aklı çıktı! Zehirli engerek kameraya yakalandı

13 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:41

Hatay’da toprak alanda kamufle olan zehirli engerek yılanını gören bir vatandaş, büyük korku yaşadı. Zehirli engerek yılanı çapa yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yakalandı.

Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle sürüngenler, yerlim yerlerinde daha sık görülmeye başlandı. Hatay’ın Arsuz​ ilçesine bağlı Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Ciğersiz isimli vatandaş, tarlasında çalışırken toprağın içinde gizlenmiş zehirli bir engerek​ fark etti.

Ciğersiz, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Vatandaşları endişelendiren bu zehirli yılan​, bir süre sonra ortadan kayboldu.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR YILANDI, KORKTUM"

30 yaşındaki Ömer Ciğersiz, tarlada bir metre uzunluğundaki engereği fark ettiğini belirterek, "Bahçede çapalama yaparken yılanı gördük. Yılan biraz yaralanmıştı ama sonra iyi olduğunu fark edip onu doğaya bıraktık. Çok tehlikeli bir yılandı, korktum. İnternetten araştırdığımda bunun bir engerek​ olduğunu öğrendim. Geçen yıl da buna benzer bir olay yaşandı, bir arkadaşımız yılan tarafından sokulmuş ve hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullandı.