Torbacı her önüne gelene sahte diploma dağıtmış! Skandalda şoke eden detaylar

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen organize suç örgütüne yönelik 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üst düzey isimlerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkaran 126 çete üyesi yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. En çok sahte diploma dağıtan Mıhyedin Y.'nin önüne geçene diploma yaptığı öğrenildi.

YÜZLERCE SAHTE BELGE DÜZENLENDİ

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildiğinde aynı suçlara ek olarak, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

EN ÇOK DİPLOMA DAĞITAN KİŞİ

Elde edilen delillerden sonra yapılan değerlendirmede ise en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi.

Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

TORBACI DİPLOMA DAĞITMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.