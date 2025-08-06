Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Torbacı her önüne gelene sahte diploma dağıtmış! Skandalda şoke eden detaylar

Adana'da düzenlenen sahte diploma operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. En çok sahte diploma yapan isim olan Mıhyedin Y.'nin torbacılıktan sabıkası olduğu ve kendisini de lise mezunu gösterdiği öğrenildi. İşte şaşkına çeviren detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:46

ve sürücü belgesi düzenleyen örgütüne yönelik 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üst düzey isimlerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkaran 126 üyesi yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. En çok sahte diploma dağıtan Mıhyedin Y.'nin önüne geçene diploma yaptığı öğrenildi.

Torbacı her önüne gelene sahte diploma dağıtmış! Skandalda şoke eden detaylar

YÜZLERCE SAHTE BELGE DÜZENLENDİ

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildiğinde aynı suçlara ek olarak, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Torbacı her önüne gelene sahte diploma dağıtmış! Skandalda şoke eden detaylar

EN ÇOK DİPLOMA DAĞITAN KİŞİ

Elde edilen delillerden sonra yapılan değerlendirmede ise en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi.
Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

Torbacı her önüne gelene sahte diploma dağıtmış! Skandalda şoke eden detaylar

TORBACI DİPLOMA DAĞITMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Bakan Tunç'tan sahte imza soruşturmasında flaş açıklama: 199 şüpheliye kamu davası
Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi
Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!
ETİKETLER
#organize suç
#çete
#sahte diploma
#Sahte Sürücü Belgesi
#Elektronik Imza
#Bilişim Suçları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.