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 | Bengül Arıca

Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!

Ankara merkezli başlatılan soruşturmalar kapsamında sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı tespit edildi. İşte detaylar...

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Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:51

Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği ve direksiyon sınavında başarısız olan kişilerin 'başarılı' durumuna getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 134 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, mayıs ayında dava açıldı. Ankara 23. Asliye Mahkemesi'nde açılan davada, şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!

354 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Öte yandan, çetenin elebaşı "Ziya Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik şebekesinin lideri olarak tutuklanıp "suç örgütü kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlardan 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi. Kadiroğlu, bu davada beraat edip serbest kaldı.

5 YIL CEZAEVİNDE KALDI

1999'dan bu yana birçok kez yargılanan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında "örgüt lideri" sıfatıyla üç ayrı soruşturma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, yalnızca 2002 ve 2005 yılına ait dosyalardan ceza aldı ve beş yıl cezaevinde kaldı, diğer 10 davadan ise beraat etti.

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ETİKETLER
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