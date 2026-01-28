Trabzon'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem oldu.

Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3.8 (Ml) büyüklüğündeki sarsıntı, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem sonrası Trabzon Valiliği ise bir açıklama yaptı. Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

