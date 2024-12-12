Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu ajansı
12 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:57
Trabzon'da yapımı devam eden bina inşaatında çökme meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre 3 inşaat işçisi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin halen enkaz altında olduğu bildirildi.
Trabzon'da meydana gelen inşaat çökmesi sonrası bölgeye çok sayıda AFAD görevlisi, sağlık ekipleri ve polis memurları yönlendirildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan olayda demir ve kalasların altından çıkarılan 3 işçi hastaneye sevk edildi.
Enkaz altında kalan 1 işçinin arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu ajansı