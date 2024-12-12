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Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu ajansı
12 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:57
Trabzon&#039;da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında

Trabzon'da yapımı devam eden bina inşaatında çökme meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre 3 inşaat işçisi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin halen enkaz altında olduğu bildirildi.

Trabzon​'da meydana gelen inşaat çökmesi sonrası bölgeye çok sayıda AFAD​ görevlisi, sağlık ekipleri ve polis memurları yönlendirildi.

Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında - 1. Resim

Trabzon'un Ortahisar​ ilçesinde yaşanan olayda demir ve kalasların altından çıkarılan 3 işçi​ hastaneye sevk edildi.

Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında - 2. Resim

Enkaz altında kalan 1 işçinin arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu ajansı
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