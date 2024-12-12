Trabzon'da göçük meydana geldi! 1 kişi enkaz altında

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu ajansı

12 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:57

Trabzon'da yapımı devam eden bina inşaatında çökme meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre 3 inşaat işçisi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin halen enkaz altında olduğu bildirildi.