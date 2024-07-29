Trabzon'da hayrete düşüren görüntü! Ağaç yürür gibi kayıp gitti

29 Temmuz 2024 16:50 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:59

Trabzon'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Şehrin birçok noktasını sel basarken, Arsin ilçesinde de toprak kayması yaşandı. Yaşanan felakette kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü.

AĞAÇ KAYARAK İLERLEDİ

Adem Korkut isimli vatandaşın bahçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle fındık bahçesindeki bir ağacın köküyle birlikte yerinden çıkarak ilerlemesi saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Adem Korkut'un kızı Havva Kübra Korkut tarafından çekilen görüntülerde fındık ağacının yaklaşık 25 metre kaydığı gözlemlenirken, fındık ağacını bir geline benzeten Adem Korkut o anları anlattı.

"BELKİ DE BÖYLE BİR OLAY İLK KEZ YAŞANMIŞTIR"

Yaşanan o anı gördüğünde “Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” diyen Korkut, “Yağmur yağmaya başlamıştı. Yukarıdaki bahçeye kaymayı gördük. 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını gördüm. Canlı canlı buranın kaydığını izledim. Sonrasında evin önünde oturuyorduk. Sonrasında yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Fındık ağacının kaydığını görünce kızıma bunu çekelim dedim. Adeta gelin gibi dik bir şekilde yoldan kaydı. Biraz gittikten sonra durdu. Aslında ağacı orada bırakacaktık ama komşuların yolunu açmak için kaldırmak zorunda kaldık. İlginç bir olay yaşadık. Canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Belki de yer yüzünde böyle bir olay ilk kez yaşanmıştır. Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” ifadelerini kullandı.