Trabzon'daki heyelan anı kameraya yansıdı! Korku dolu anlar anbean kaydedildi

22 Eylül 2024 22:46 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:49

Dün Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonrası Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde heyelan meydana geldi. Araklı ilçesinde meydana gelen toprak kayması ilçe sakinleri tarafından anbean kaydedildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.