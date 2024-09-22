Trabzon'daki heyelan anı kameraya yansıdı! Korku dolu anlar anbean kaydedildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 22:46 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:49
Dün Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonrası Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde heyelan meydana geldi. Araklı ilçesinde meydana gelen toprak kayması ilçe sakinleri tarafından anbean kaydedildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Trabzon’da dün gerçekleşen şiddetli yağışlar Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
TOPRAK KAYMASINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ!
Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi'nin Küçükdere bölgesinde bir vatandaş hava şartlarının kötüleşmesinin ardından dua ederken, karşısındaki fındık bahçesinde bir anda toprak kayması meydana geldi.
İlçede yaşayan bir aile korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com