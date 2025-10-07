Trabzon'dan sonra bu kez Artvin! Denizde cisim görüldü, ekipler alarma geçti

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Karadeniz’de sürüyor. Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi. Bu kez Artvin’in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

EKİPLER CİSMİ İNCELEMEYE ALDI

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

BALIKÇILAR ENDİŞELİ

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.