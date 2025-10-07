Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trabzon'dan sonra bu kez Artvin! Denizde cisim görüldü, ekipler alarma geçti

Trabzon'da geçtiğimiz hafta denizcilerin bulduğu insansız deniz aracı imha edildi. Aynı olay Artvin'de yaşandı. Balıkçılar denizde cisim görmesi üzerine ekiplere haber verdi. Cismin ne olduğuna incelemeler sonucu isim verilecek.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:45

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ’de sürüyor. Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi. Bu kez Artvin’in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

Trabzon'dan sonra bu kez Artvin! Denizde cisim görüldü, ekipler alarma geçti

EKİPLER CİSMİ İNCELEMEYE ALDI

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

Trabzon'dan sonra bu kez Artvin! Denizde cisim görüldü, ekipler alarma geçti

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Trabzon'dan sonra bu kez Artvin! Denizde cisim görüldü, ekipler alarma geçti

BALIKÇILAR ENDİŞELİ

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

