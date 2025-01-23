Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni sözleşme: KAP'a bildirildi

Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni sözleşme: KAP'a bildirildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:17
Trabzonspor&#039;dan Edin Visca&#039;ya yeni sözleşme: KAP&#039;a bildirildi

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Edin Visca'yla ilgili bir açıklama yapıldı. Visca ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde; 

"Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2025/2026 Futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...