Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni sözleşme: KAP'a bildirildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:17
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Edin Visca'yla ilgili bir açıklama yapıldı. Visca ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;
2025/2026 Futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com