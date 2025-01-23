Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni sözleşme: KAP'a bildirildi

23 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:17

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Edin Visca'yla ilgili bir açıklama yapıldı. Visca ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 Futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" Son dakika haberinin detayları gelecek...