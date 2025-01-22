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Trabzonspor Danylo Sikan'ı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 23:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:23
Trabzonspor Danylo Sikan&#039;ı renklerine bağladı!

Bordo-mavili takım 4.5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamaya göre, Danylo Sikan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde gerçekleşen imza törenine Trabzonspor​ Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı.

Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor'da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor'da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna'daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum."

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"SABIRSIZLANIYORUM"

Sikan ise böylesine büyük bir camiaya katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Danylo Sikan'ın 14 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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