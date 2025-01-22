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Emir Ortakaya Fenerbahçe'den ayrıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:09
Emir Ortakaya Fenerbahçe&#039;den ayrıldı!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe​ altyapısından yetişen stoper mevkiisinde oynayan Emir Ortakaya'nın sözleşmesi feshedildi.

20 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonu​'na bildirildi.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık forma giydi. 

Emir Ortakaya

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Kaynak: tgrthaber.com
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