Emir Ortakaya Fenerbahçe'den ayrıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:09
Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen stoper mevkiisinde oynayan Emir Ortakaya'nın sözleşmesi feshedildi.
20 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com