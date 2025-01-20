Trafiğe çıkacaklar dikkat! Ankara Emniyet Müdürlüğü kapatma kararı aldı

20 Ocak 2025 22:34 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:39

Ankara yarın sabah saatlerinden itibaren trafik düzenlemesiyle güne başlayacak. AK Parti İl Kongresi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü, şehrin en işlek yollarından bazılarını saat 05.00’ten itibaren trafiğe kapatma kararı aldı. İşte kapalı olacak yollar...

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Ankara​ Spor Salonu’nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak Salı günü saat 05.00’ten itibaren Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kapalı yollar arasında, Tren Garı Kavşağı’na bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na ve Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantlar da yer alıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan kısmı da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Yollar, kongre programının sona ermesinin ardından yeniden trafiğe açılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

ANKARA'DA SALI GÜNÜ KAPALI YOLLAR:

-Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak.

-Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı kapatılacak.

-Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.

-Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı kapatılacak.

-Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

-Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.