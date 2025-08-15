Trafik canavarı bu kez halk otobüsünde yakalandı! Polisten kaçtı, alkollü çıktı

İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri özel halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu.
'Dur' ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.
Trafik ekipleri aracın yanına gelip şoförü araçtan indirdi. Şoföre alkolmetre üfletildi.
Otobüs şoförüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.
Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, otobüsteki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra araç, çekiciyle otoparka çekildi.