Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Trafik canavarı bu kez halk otobüsünde yakalandı! Polisten kaçtı, alkollü çıktı

Alkollü araç kullanarak vatandaşların canını hiçe sayan trafik canavarlarının son durağı bu kez Bursa oldu. İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yapıp durakta durunca yakalandı. Şoförün alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, toplam 11 bin 435 TL para cezası kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:22

Bursa'nın ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri özel halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan şoför, yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.

Trafik canavarı bu kez halk otobüsünde yakalandı! Polisten kaçtı, alkollü çıktı

EHLİYETİNE EL KONULDU

Trafik ekipleri aracın yanına gelip şoförü araçtan indirdi. Şoföre alkolmetre üfletildi.

Trafik canavarı bu kez halk otobüsünde yakalandı! Polisten kaçtı, alkollü çıktı

şoförüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik canavarı bu kez halk otobüsünde yakalandı! Polisten kaçtı, alkollü çıktı

Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, otobüsteki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra araç, çekiciyle otoparka çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mangal yolunda 6 ölümlü kaza yaşanmıştı! Sürücüler alkollü çıktı
Aksaray’da alkollü sürücü polise kök söktürdü!
Aksaray'da alkollü sürücü polisten kaçamadı: Ehliyetine 5 yıl el konuldu!
ETİKETLER
#trafik polisi
#ceza
#sürücü
#inegöl
#otobüs
#ehliyet
#alkollü araç kullanma
#Alkollü Sürücü
#Kırmızı Işık İhlali
#Trafik Ihlali
#Ehliyet Durdurma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.