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 | Banu İriç

Trafik cezasını görünce şaşkına döndü! 800 kilometre öteden tutanak kesildi

Galerici Muharrem Kaval, 20 gün önce aldığı ve hiç kullanmadığı otomobiline, 800 kilometre uzaklıktaki Konya’dan trafik cezası gelince neye uğradığını şaşırdı. Fatsa'daki iş yerinin önünde park halinde duran araca cezai işlem uygulandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 18:56

Ordu’nun Fatsa ilçesinde galericilik yapan Muharrem Kaval, 20 gün önce satın aldığı ve o günden bu yana iş yerinin önünde park halinde duran otomobili için Konya’nın Beyşehir ilçesinden gelen trafik cezasıyla şoke oldu.

Trafik cezasını görünce şaşkına döndü! 800 kilometre öteden tutanak kesildi

800 KİLOMETRE ÖTEDEKİ ŞEHİRDEN CEZA YEDİ

Henüz kullanılmayan 1994 model otomobiline, 800 kilometre uzaklıktaki bir şehirden “ticari araç sürücülerine, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullandırmak” gerekçesiyle 2 bin 167 TL para cezası kesildi.

Trafik cezasını görünce şaşkına döndü! 800 kilometre öteden tutanak kesildi

GÜVENLİK KAMERALARI DOĞRULADI

Aracını temizledikten sonra satışa sunmak üzere iş yerinin önüne park eden Kaval, kendisine gelen ceza bildirimi üzerine ilk başta otobüslerinden birine kesildiğini düşündü. Ancak ceza makbuzunu incelediğinde, hiç kullanılmamış otomobilinin plakasının yazılı olduğunu fark etti. Olayı öğrendiğinde il dışında olan Kaval, hemen iş yerindeki çalışanlarını arayıp aracı bir yere götürüp götürmediklerini sordu. Aracın yerinden bile kıpırdamadığını ve güvenlik kameralarının bunu doğruladığını öğrenince, durumu Konya Beyşehir Trafik Müdürlüğü’ne bildirdi.

Trafik cezasını görünce şaşkına döndü! 800 kilometre öteden tutanak kesildi

MAHKEMEYE BAŞVURUN DEDİLER

Yetkililere hatayı anlatmasına rağmen bir sonuç alamadığını belirten Kaval, “Bize bu konuda yardımcı olamayacaklarını, mahkemeye başvurmam gerektiğini söylediler. 1994 model bir otomobilin ticari statüde olmadığını söylememe rağmen itiraz için yargı yolunu göstermeleri şaşırtıcı” dedi.

Yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra benzer olayları yaşayan çok sayıda vatandaşla karşılaştığını ifade eden Kaval, “Bazıları cezayı ödemem gerektiğini, bazılarıysa mutlaka itiraz etmemi söyledi. Bu hatanın devlet kurumları tarafından hızlıca düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, zaten yoğun olan mahkemelerin iş yükü daha da artacak” diye konuştu.

Trafik cezasını görünce şaşkına döndü! 800 kilometre öteden tutanak kesildi

"ARAÇ DEĞİL KONYA FATSA'DA BİLE KULLANILMADI"

İtiraz süresini takip ettiğini ve sonuç alamazsa tazminat davası açmayı planladığını vurgulayan Kaval, “Konya’yı geçtim, araç Fatsa’da bile kullanılmadı. Ticari değil, park hâlinde duran bir otomobilin nasıl böyle bir cezaya konu edildiğini anlamakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Gündem
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