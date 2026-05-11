Trafik magandalarına yasal önlem! Yeni trafik düzenlemesinde kural ihlalleri azaldı

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 27 Şubat-30 Nisan'da işlem gören araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında düştü. Trafikte makas atma, hız ihlalleri, kask kullanmama gibi ihlaller azaldı.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:37

Trafikte makas atma, hız ihlalleri, sinyal vermeden şerit değiştirme gibi kural ihlallerinin önüne geçilmesi için çeşitli uygulamalar gündeme alındı.

TRAFİK KURAL İHLALLERİ AZALDI

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı.

ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı.

"Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.

EN SIK YAPILAN TRAFİK İHLALLERİ

  • Trafik İhlaliAçıklama
    Hız Limitlerine UymamakBelirlenmiş hız sınırlarının üzerinde araç kullanmak.
    Emniyet Kemeri KullanmamakHem sürücü hem de yolcular için can güvenliğini riske atan en yaygın ihlaldir.
    Alkollü Araç KullanmakTrafik güvenliğini en çok tehdit eden ve ağır yaptırımları olan ihlaldir.
    Işık ve İşaret İhlalleriKırmızı ışıkta geçmek veya trafik levhalarına dikkat etmemek.
    Hatalı Sollama ve Şerit İhlaliSinyal vermeden şerit değiştirmek veya yasak olan yerlerde sollama yapmak.
    Yaya Önceliğine UyulmamasıYaya geçitlerinde yayalara yol vermemek.
    Seyir Halinde Cep Telefonu KullanımıDikkat dağıtıcı cihazlarla ilgilenmek.
