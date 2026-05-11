Trafik magandalarına yasal önlem! Yeni trafik düzenlemesinde kural ihlalleri azaldı

Trafikte makas atma, hız ihlalleri, sinyal vermeden şerit değiştirme gibi kural ihlallerinin önüne geçilmesi için çeşitli uygulamalar gündeme alındı.
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı.
Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı.
"Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.
|Trafik İhlali
|Açıklama
|Hız Limitlerine Uymamak
|Belirlenmiş hız sınırlarının üzerinde araç kullanmak.
|Emniyet Kemeri Kullanmamak
|Hem sürücü hem de yolcular için can güvenliğini riske atan en yaygın ihlaldir.
|Alkollü Araç Kullanmak
|Trafik güvenliğini en çok tehdit eden ve ağır yaptırımları olan ihlaldir.
|Işık ve İşaret İhlalleri
|Kırmızı ışıkta geçmek veya trafik levhalarına dikkat etmemek.
|Hatalı Sollama ve Şerit İhlali
|Sinyal vermeden şerit değiştirmek veya yasak olan yerlerde sollama yapmak.
|Yaya Önceliğine Uyulmaması
|Yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek.
|Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı
|Dikkat dağıtıcı cihazlarla ilgilenmek.