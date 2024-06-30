Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı

30 Haziran 2024 08:53 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini duyurdu.

ÇAKARLI ARAÇLARA GEÇİT YOK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre;

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189,

Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308

Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433

Ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.

YERLİKAYA'DAN HAYATİ TAVSİYELER

Bakan Yerlikaya, hız ve emniyet kemeri konularında vatandaşları uyardığı paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerine yer verdi.