Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 08:53 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini açıkladı. Denetimler sonucu 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini duyurdu.
ÇAKARLI ARAÇLARA GEÇİT YOK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre;
- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189,
- Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947,
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308
- Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678
- Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433
- Ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.
YERLİKAYA'DAN HAYATİ TAVSİYELER
Bakan Yerlikaya, hız ve emniyet kemeri konularında vatandaşları uyardığı paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı