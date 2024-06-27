Trafikte korku dolu anlar! Elinde bıçakla dehşet saçtı

27 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:53

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada sürücü, minibüsün önünü keserek dehşet saçtı.

CAMLARI YUMRUKLADI

Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı.

Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.