Trafikte orta şerit kullanımı yasaklandı mı? DMM'den açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında yer alan, artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek iddiaları gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bazı basın yayın organlarında bulunan artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek şeklindeki haberler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya dair açıklamada bulundu.



DMM'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiası doğru değildir.

https://x.com/dmmiletisim/status/1911757080748323285