Trafikte 'pes' dedirten görüntüler!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 09:04 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:05
Hatay'da akan trafikte yapılan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. 2 sürücü motosikletlerini yatarak kullandı.
Adana- Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı.
CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı