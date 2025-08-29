Traktör ile çarpışan araç sürücüsü sıkıştı: 4 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu Karapınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur B. (28) idaresindeki otomobil ile Bayram B. (70) yönetimindeki traktör çarpıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İrem Nur B. araç içinde sıkıştı. Kazada sürücü ile birlikte yolcu konumunda bulunan Ömer Selim G. (23), Emircan D. (24) ve Şevval Sude B. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü İrem Nur B.’yi sıkıştığı yerden uzun uğraşların sonunda çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.