Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat kapsamında muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İhale tarihleri belli oldu TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar kategorilere ayrılarak satışa çıkarılacak. Trenlerde unutulan eşyalar, muhafaza süresi sonunda (gıdalar hariç 1 yıl) sahipleri tarafından alınmazsa açık artırma ile satılacak. Kayıp eşyaların açık artırması 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleşecek. Bulunan eşyaların listeleri TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Açık artırmada "elektronik", "karma eşya" ve "kıyafet ve tekstil" kategorilerinde satış yapılacak. Trenlerde en çok unutulan eşyalar arasında gözlük, kulaklık kutusu ve şarj cihazı başı çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak.

BULUNAN EŞYALAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personelince yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor. Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Bulunan eşyalar, tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışındakiler, ilgili mevzuat gereği bir yıl muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, açık artırma usulüyle ihaleyle satışa sunuluyor.

İHALE ÜÇ GÜN SÜRECEK

Bu kapsamda, YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs'ta eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

TCDD’NİN SİTESİNDEN SERGİLENECEK

Bulunan eşyaların listeleri, bugün ve 14-15 Mayıs tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak, ayrıca ürünler kategorilerine göre sergilenecek.

Açık artırmada "elektronik", "karma eşya" ile "kıyafet ve tekstil" kategorilerinde satış yapılacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken, karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde de kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.

EN ÇOK UNUTULAN EŞYA “GÖZLÜK” OLDU

Genel Müdürlük verilerine göre, trenlerde en çok unutulan eşyaların başında 1066 ile gözlük gelirken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, 78 şemsiye, 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı, 1 mutfak robotu da unutulan eşyalar arasında yer aldı.