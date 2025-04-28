TRT Haber'deki yazım hatası iddiaları sosyal medyada gündem oldu! Yetkililerden açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TRT Haber yayınında ABD'nin başkentinin ismi yanlış yazıldı" iddiası doğru değildir.

TDK'YA GÖRE YAZIMI DOĞRU

Türk Dil Kurumu'na göre, Türkçeye yerleşmiş olan bazı yabancı kökenli kişi ve yer adları, Türkçe okunuşuna göre yazılmaktadır. Bu nedenle ABD'nin başkenti Washington D.C. değil, 'Vaşington' şeklinde yazılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki büyükelçilik binasındaki tabelada ve büyükelçiliğin resmi internet sitesinde de "Vaşington" şeklindeki yazım kullanılmaktadır."

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