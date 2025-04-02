TRT'den Boran Kuzum kararı! Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in boykot kampanyasına destek veren ve bu sebeple Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu belirten bir oyuncuya daha veto geldi. TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi. Kuzum, Pusat’a destek vermiş, boykot çağrısında bulunmuştu.

Üniversite öğrencileri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada yaptıkları çağrıda “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek 2 Nisan’da boykot kararı almıştı.



TRT'nin dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat da bu boykot çağrısına destek vermişti. Pusat, daha sonra TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı'nın yaptığı açıklamayla Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

7 BÖLÜMDE YER ALACAKTI

Aybüke Pusat'ın ardından da ise TRT cephesinden yeni bir gelişme daha geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.

ATIF YILMAZ'I CANLANDIRACAKTI

“Bir Ruh Macerası” dizisi Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hikâyesini ele alıyor. Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük dizide Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu.