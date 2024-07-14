Trump'a suikast girişimi sonrası Simpsonlar yine gündem oldu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:46
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump miting sırasında suikast girişimi düzenlendi. Kulağı kanlar içinde kalan Trump hemen olay yerinden uzaklaştırılırken sosyal medyada yine Simpsonlar gündem oldu.
Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi yaptığı sırada kulağından vuruldu. Kürsüde kanlar içinde kalan Trump, yumruğunu kaldırarak saldırgana meydan okudu.
Koruma ordusuyla zırhlı araca bindirilen Trump, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay sırasında miting alanında da panik yaşanırken, Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger saldırganın ABD Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
SİMPSONLAR, TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI GÜNDEMDE
Dünyanın konuştuğu olaydan sonra akıllara Simpsonlar geldi. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını bilen Simpsonlar, şimdi de suikast girişimini bildi.
Sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede Trend Topic (TT) oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com