Trump’tan ABD tarihinde benzeri görülmemiş hamle: Gölge başkan geliyor

Trump, aylardır faizleri indirmediği için Powell’a sert eleştiriler yöneltiyor. Şimdi ise, Powell’ın yerine geçecek ismi şimdiden duyurmayı planlıyor. Bu kişi, fiilen “gölge Fed Başkanı” gibi hareket edecek. İlk olarak Hazine Bakanı Scott Bessent’in önerdiği bu fikir, para politikalarında çift başlılık anlamına geliyor. Eski Fed Başkan Yardımcısı Alan Blinder, bu fikri “korkunç” olarak niteledi: “Piyasalar aynı anda iki farklı para politikası mesajı almaya başlayacak. Bu da büyük bir kafa karışıklığına yol açar.”

AKADEMİSYENLER VE EKONOMİSTLERDEN SERT UYARILAR

Columbia Üniversitesi’nden hukuk profesörü Kathryn Judge da bu girişimi “eşi benzeri olmayan” ve “riskli” olarak tanımladı. RSM Başekonomisti Joe Brusuelas ise bu adımın Trump’ın tersine bir etki yaratabileceğini söyledi: “Powell’ı itibarsızlaştırmak doları zayıflatır, faizlerin yükselmesine yol açabilir.”

DOLAR BASKI ALTINDA, BORSA KAYITSIZ

Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, yeni başkan adayını bu yaz açıklayabilir. Haberin ardından dolar endeksi, Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyelere gerilerken, yüzde 0,3 düşüş yaşadı. Ancak borsa tarafı bu gelişmeye tepki vermedi, aksine endeksler rekor seviyelere yaklaştı. AGF Investments’tan Greg Valliere, bu girişimin Fed’in bağımsızlığını zedeleyeceğini belirterek uyardı: “Trump’ın gölge başkan üzerinden Fed politikalarını perde arkasından yönlendirmesi, kuruma ciddi zarar verir.”

ADAYLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Trump’ın düşündüğü isimler arasında şu isimler öne çıkıyor:

Scott Bessent (şu anki Hazine Bakanı)

Kevin Warsh (eski Fed yöneticisi)

Christopher Waller (mevcut Fed yöneticisi)

Kevin Hassett (Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı)

David Malpass (Dünya Bankası eski başkanı)

Ancak bir eski Fed yetkilisi, bu kadar erken açıklanmanın adayların imajına zarar verebileceğini düşünüyor: “Şu an açıklanmak, ‘Trump’ın adamı’ olarak etiketlenmek anlamına gelir. Bu da hem Wall Street’te hem de kurumsal çevrelerde güven kaybına yol açar.”

FOMC’NİN DENGESİ DEĞİŞMEZ, AMA HUZURU BOZULUR

Resmi olarak, Fed kararları 12 üyeli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından alınıyor. Başkan, kararları tek başına belirleyemiyor. Ancak gölge başkanın açıklamaları, kurul içinde huzursuzluk yaratabilir. Blinder bu riski şöyle anlatıyor: “Yeni başkan daha göreve başlamadan Powell’a ters düşerse, bu durum FOMC üyelerini tedirgin eder. Yeni başkana karşı açık ya da sessiz bir direniş doğabilir. Bu da Fed tarihinde nadir görülen bir şeydir.”