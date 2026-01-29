TSK, Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi

Barış Pınarı bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Rudaw'da yer alan haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, söz konusu haberlerin doğru olmadığını ifade ederek bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.