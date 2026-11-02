Bünyesinde askeri pentatlon, atletizm, atış, kick boks, triatlon, koşarak hedef bulma ve modern pentatlonun yanı sıra 22 farklı spor branşında çalışmalar yürütülen TSK Spor Gücü sporcuları, yurt içindeki müsabakaların yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil ediyor. Komutanlığın tarihi ise cumhuriyet tarihiyle aynı yıllara dayanıyor.

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HABERİN ÖZETİ TSK Spor Gücü kapılarını medyaya açtı: Mehmetçik sporun da zirvesinde Temelleri 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle atılan ve 2014'te tek çatı altında yeniden yapılandırılan TSK Spor Gücü Komutanlığı, 22 farklı branştaki sporcularıyla Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etmektedir. TSK Spor Gücü'nün temelleri 1923'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde 'Muhafız Gücü' adıyla atılmış, 2014 yılında ise farklı spor güçlerinin birleştirilmesiyle komutanlık kurulmuştur. Türkiye, TSK Spor Gücü aracılığıyla 1946 yılından bu yana Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) müsabakalarında temsil edilmektedir. Sporcu seçimlerinde temel kaynağı Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler ile TSK birliklerindeki yetenekli personeller oluşturmaktadır. Atıcılık branşında yarışan Erkek Tabanca Takımı, 2026 yılında İsviçre'de düzenlenen CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olmuştur. Binicilik Takımı, 1979 yılından sonra 2025'te yeniden Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış ve Hollanda'da yapılan Askeri Binicilik Performans Müsabakası'nda dünya birinciliği elde etmiştir. TSK Spor Gücü sporcuları, atıcılık ve binicilik branşları başta olmak üzere 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflemektedir.

1923 YILINDA ATATÜRK’ÜN EMRİYLE İLK TEMELLERİ ATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığının temelleri, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde "Muhafız Gücü" adıyla atıldı. İlk yıllarında sportif başarıların yanı sıra askeri personelin fiziksel yeteneklerini geliştirmek, savaş gücünü artırmak ve silahaltına alınan gençleri yurt savunmasına hazırlamak amacıyla faaliyetler yürütüldü. Muhafız Gücü'nün spor geleneği günümüze kadar taşınırken, 2014 yılında farklı spor güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı kuruldu.

1946’DAN BERİ CISM MÜSABAKALARINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı tarihinin Muhafız Gücü adı ile 1923 yılına dayandığını ve ilk kuruluş amacının orduyu savaşa hazırlamak ve savunma sporlarını öğretmek olduğunu ifade eden, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanı Öğretmen Albay Serkan Arslan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı 2014 yılı itibariyle tüm spor güçlerinin bir çatı altında birleştirilmesiyle tekrar yapılandı. 2014 yılı itibariyle de ulusal ve uluslararası arenalarda aynı zamanda 1946 yılından beri üyesi olunan uluslararası askeri sporlar konseyi (CISM) tarafından düzenlenen müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER ÇEŞİTLİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR

"Başarılı sporcularla yıl içinde kamplar organize edip onları hedef müsabakalarımıza hazırlıyoruz"

Albay Arslan, Sporcu seçimlerinde esas kaynağın öncelikle Milli Savunma Üniversitesi harp okullarında ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler olduğunu belirterek sporcu seçim aşamalarını şöyle anlattı:

"Öğrencilerimiz okula başladıkları hazırlık sınıfından itibaren çeşitli aşamalardan geçiyor; yetenek tespitlerinin ardından uygun branşlara yönlendiriliyorlar. Beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde hem üniversiteler arası hem TSK bünyesindeki şampiyonalara hem de federasyon müsabakalarına katılıyorlar. Ayrıca TSK bünyesindeki tüm birliklerdeki yetenekli sporcuları tespit etmek amacıyla seçmeler ve şampiyonalar düzenliyoruz. Buralarda dereceye giren en başarılı sporcularla yıl içinde kamplar organize edip onları hedef müsabakalarımıza hazırlıyoruz. Bu sporcularımız ordular arası müsabakalarda ülkemizi, federasyon elemelerini geçtikleri takdirde de milli takımlarımızı temsil ediyorlar."

ULUSLARARASI ORGANİZAYONLARDA YÜKSEK BAŞARI

Üsteğmen Sertaç Yıldırım, atıcılık branşında elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıların ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Atıcılık branşıyla 2018'de Kara Harp Okulundaki komutanlarımın yönlendirmesiyle tanıştım. Sonrasında ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya girip çeşitli dereceler elde ettim. 2025 yılında Almanya ve İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa kupalarında tabanca takımı olarak bronz madalyanın sahibi olduk. 2026 yılı içinde İsviçre'de icra edilen CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonasında Erkek Tabanca Takımı olarak Avrupa Şampiyonu olduk. 2026 yılında Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Ateşli Silahlar Tüm Dallar Şampiyonasında milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile 25 metre Düet Tabanca Takım kategorisinde bronz madalyanın sahibi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Takımı olarak öncelikle 2027 Dünya Askeri Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları başta olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak en büyük hedefimizdir" şeklinde konuştu.

KOŞARAK HEDEF VURMADA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Koşarak hedef bulma branşında elde ettiği derecelerle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ettiğini vurgulayan Türk Silahlı Kuvvetleri Koşarak Hedef Bulma Takımı sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Koray Şahin, "2017 yılında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda başladığım bu branş, zaman içerisinde benim için büyük bir tutkuya dönüştü. 2022 yılında ilk kez milli takım forması giyme gururunu yaşadım. O günden bugüne hem Türkiye'de hem uluslararası arenada ülkemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyorum. Türkiye Ligi'nde birçok kez kürsüde yer aldım. 2024-25 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladım" dedi.

ASKERİ BİNİCİLİK PERFORMANS MÜSABAKASINDA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü K.lığı Binicilik Takımı'nda yer alan Üsteğmen Eren Evrim Arslan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılara dikkat çekerek, "Takımımız; 1979 yılından sonra 2025 yılında tekrardan Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti, müteakiben atlı dayanıklılık alanında kurduğumuz bir takım, geçtiğimiz aylarda Hollanda'da icra edilen 8 ülkenin ve 20 takımın katıldığı Askeri Binicilik Performans Müsabakasında dünya birincisi oldu, elde ettiğimiz bu başarılar bizleri bir Olimpiyat projesine itti. Bugün; 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk milletini başarıyla temsil etmesi için Binicilik takımımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.