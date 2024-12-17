TSK Suriye'yi terörden temizleyecek! Trump'ın açıklamaları sonrasında PKK'yı korku sardı

17 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:30

Suriye’nin kuzeyinde yani Rojava bölgesinde konuşlanan ve bölgede yıllardır faaliyet gösteren PKK, ABD’nin desteğini kesmesiyle birlikte bölgedeki gücünü iyice kaybetmiş durumda. Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump son yaptığı açıklamayla birlikte; ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini ve bölgenin Türkiye kontrolünde şekilleneceğini ifade etti. PKK'nın sözde yöneticilerinden olan Murat Karayılan ise yaptığı açıklamayla hedef şaşırtmaya çalıştı. PKK'nın Rojava bölgesinde olmadığını ifade eden Karayılan; 'Rojava'da olmamakla birlikte bölgede faaliyet gösteren hiçbir örgütle de iş birliği içinde değiliz' dedi. Ancak bu ifadeler gerçeği yansıtmıyordu. İşte detaylar...

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Türkiye​, sınır ve sınır ötesi güvenliği için gereken önlemleri almakla birlikte, bölgenin huzur​ ve refahı için terörden arındırılmış bir gelecek inşa etmek istiyor. Yeni yılda başlaması hedeflenen ve bahar ayına kadar hem sınırda hem de sınır ötesinde konuşlanmış PKK/YPG​ terör örgütünü bölgeden temizlemek isteyen Türkiye çok sayıda askeri konvoyu Suriye​'ye gönderdi.

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte kontrolü tamamen devralan SMO ve HTŞ yönetimi, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak için TSK ile ortak operasyonlar düzenleyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetimin, Türkiye ve kendilerinin çıkarları için, yıllardır bölgede faaliyet gösteren PKK/YPG ve diğer terör örgütlerini temizlemeye kararlı. Teröristlerin, ABD'den yeteri kadar destek alamadığı son günlerde, Donald Trump'ın açıklamaları ile iyice köşeye sıkışmış durumdalar.

SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE!

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili ABD basınına açıklama yapan Donald Trump;

'Suriye’nin anahtarı Türkiye’dedir ifadesini kullandı. Geçmişte başkanlık yaptığı süreçte ABD askerlerini bölgeden çeken Trump, bugün baktığımızda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum.

Binlerce ABD askerinin canını kurtarmışım. Ben, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyorum. Suriye’de geleceğin nasıl şekilleneceğine Türkiye karar verecek.' İfadelerini kullandı.

'PKK BÖLGEDE YER ALMIYOR' YALANI!

Ocak ayında ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump’ın açıklamalarından sonra bir açıklama da PKK’nın sözde yöneticisi Murat Karayılan’dan geldi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rojava bölgesinde yıllardır faaliyet gösteren PKK'nın, aslında orda olmadığı yalanını atmak zorunda kalan Karayılan; PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde yer almadığını ve orada olan hiçbir örgütle bağımız yoktur diyerek şöyle devam etti:

“Açıkça ilan ediyoruz; biz PKK olarak Rojava’da yokuz. Rojava’da, hiçbir örgütle organik ve örgütsel hiçbir bağımız yoktur. Ne zaman gittiğimizi ve ne zaman döndüğümüzü herkes biliyor.

DEAŞ saldırdığında Kerkük’e, Erbil’e, Mahmur’a, Şengal’e ve şüphesiz Kobani’ye, Rojava’ya gittik fakat döndük. Şimdi bundan hareketle ‘PKK oradadır’ diyorlar. Hayır, öyle bir şey yoktur.”

ESAD VE OBAMA ROJAVA'YI PKK'YA TESLİM ETMİŞTİ!

PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın ifadesiyle; PKK Rojava'da yoktur cümlesi gerçeği yansıtmıyor. Özellikle eski ABD başkanı Barrack Obama döneminde başlayan destekle birlikte Rojava bölgesine iyice yerleşen PKK, Beşar Esad'ın da yardımlarıyla uzun süredir özerk bir yönetim anlayışı ile Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmışlardı.

Rojava'da bulunan petrol kuyuları, elektrik santralleri ve su depoları gibi yapılar, Esad rejimi tarafından PKK'ya verilmişti.

TERÖRDEN ARINDIRILACAK!

Ocak ayında iş başına gelecek Donald Trump'ın son açıklamaları PKK'yı oldukça korkutmuş durumda. Zira ABD desteği ve kalkanı olmadan TSK'ya karşı hiçbir varlık gösteremeyecek olan terör örgütünün; 'Biz Rojava'da yokuz' mesajı da Türk askerleri ile karşı karşıya gelmemek için yapıldığı belirtiliyor.

Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte yönetimi devralan HTŞ ve SMO birlikleri; Türkiye'ye zarar verebilecek tüm unsurları bertaraf edeceğiz açıklaması yapmıştı. Son günlerde TSK konvoyları da bölgeye doğru hareket etti.

Yeni yılda başlaması planlanan terörle mücadele harekatları, bahar ayına kadar sürecek ve bölge tamamen terörden arındırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye meselesi ile yaptığı son konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerek DAEŞ, gerekse de PKK ve uzantılarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'e ne de PKK ve türevlerine yer yoktur."